Mitte Oktober ist die Wandersaison auf dem Dachstein normalerweise vorbei. Die Hütten schließen Ende September, es kann schneien und empfindlich kalt werden. Das zwischen 2200 und 2700 Meter hoch gelegene Gletscher-Plateau in den Ostalpen verwandelt sich bei schlechtem Herbstwetter in eine weiße Wüste, die eher an die Antarktis erinnert als an das liebliche Salzburger Land am Fuß des knapp 3000 Meter hohen Massivs.