Ein Anblick wie aus einem Fellini-Film: Ein Containerschiff, schon ohne Ladung 11 000 Tonnen schwer, steht mit seinem Bug im Garten eines norwegischen Anwesens. Es ist am Donnerstag am frühen Morgen in voller Fahrt ans Ufer des norwegischen Trondheimfjords gerauscht, genauer gesagt in den Garten von Johan Helberg. Der pensionierte Museumsdirektor aus dem beschaulichen Byneset bei Trondheim scheint das Ganze aber mit Humor zu nehmen.