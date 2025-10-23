Foto: Alison Tuck/Nikon Comedy Wildlife
Comedy Wildlife Photography Awards

Ich seh nix

Probleme beim Vogelnestbau, ein tanzender Gorilla oder kuschelnde Warane. Die Finalisten für das „komischste Tierfoto des Jahres“ zeigen mal wieder, wie lustig die Natur ist, wenn man nur richtig hinschaut.

Von Martin Zips
23. Oktober 2025 | Lesezeit: 3 Min.

10 000 Tierbilder aus 108 Ländern wurden diesmal eingereicht, zum „Nikon Comedy Wildlife“ Award. Nun stehen 53 Finalisten fest, von denen wir hier eine kleine Auswahl vorstellen möchten. 

