Unglück auf dem Jungfraujoch
„Ich dachte, jetzt weicht das Leben aus mir“
29. August 2025 | Lesezeit: 6 Min.
Es hätten die letzten Minuten in Catherine Hedingers Leben sein können. Die letzten bewussten Momente. Solche, die der Tod verschluckt und von denen sich ihre Familie und Freunde vielleicht ein Leben lang gefragt hätten: Hatte sie Schmerzen? Was waren ihre letzten Gedanken? Wusste sie, dass das ihr Ende ist?