Caroline und Adam George haben sich am Berg kennengelernt, wo auch sonst. 2006 war das, beim Eisklettern in den USA. Der Schweizerin rutschte der Eispickel aus der Hand und verfehlte den US-Amerikaner nur knapp. So hat sie es einmal erzählt. Ein paar Monate später trafen sie sich zufällig in Kanada wieder, er fragte sie: „Bist du das Mädchen, das den Eispickel auf mich fallen ließ?“ Kurz darauf machte er ihr einen Antrag, auf dem Gipfel des Lizard Head in den Rocky Mountains.