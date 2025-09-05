Das Herz, um das sich jetzt alles dreht, findet sich hinten links in der Kathedrale San Rufino, die weit oben an jenem Hang steht, auf dem Assisi liegt wie hindrapiert. Eine größere Gruppe Schülerinnen und Schüler, die gerade noch vor dem Hauptaltar saßen und den Vortrag einer Nonne mit der üblichen Langeweile und Schläfrigkeit Halbwüchsiger über sich ergehen ließen, stehen nun einigermaßen angerührt vor dem rot-goldenen Gefäß. Darauf zu lesen ist der Wahlspruch desjenigen, dem das Herz mal gehörte: „Die Eucharistie ist meine Autobahn in den Himmel“.