Ab und zu braucht man Pause von sich selbst. Da hilft es, wenn man eine der „Hardcore Sweets“ isst, die ein älterer Japaner verteilt. Diese Süßigkeiten sind in Wahrheit in 95-prozentigen Alkohol eingelegte Früchte, die im Gaumen brennen und unmittelbare körperliche Reaktionen auslösen. Der Alte hat sein verspiegeltes Face Shield auf den Kopf geschoben, vielleicht um vertrauenerweckend zu schauen, während er seine Sweets verteilt. Die einen beginnen daraufhin vor dem DJ-Pult zu tanzen, als würde niemand zusehen.