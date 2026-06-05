Foto: Kai Moorschlatt/dpa
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Zerlegung eines Wals

Auf der dänischen Insel Anholt ist der gestrandete Buckelwal obduziert worden. Vor interessierten Zuschauern schnitt ein Expertenteam das Tier auf, das Deutschland so lange bewegt hat. Ein Ortstermin, der zum Himmel stinkt.

Zerlegung eines Wals
Foto: Kai Moorschlatt/dpa
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Auf der dänischen Insel Anholt ist der gestrandete Buckelwal obduziert worden. Vor interessierten Zuschauern schnitt ein Expertenteam das Tier auf, das Deutschland so lange bewegt hat. Ein Ortstermin, der zum Himmel stinkt.

Von Martin Zips
5. Juni 2026 | Lesezeit: 6 Min.

Es ist 15 Uhr, als die Fähre mit den Zerlegern im Hafen der dänischen Insel Anholt andockt. Endlich, so sagen sie hier. Denn in den vergangenen drei Wochen haben Bakterien und Pilze an „Timmy“ schon ordentlich gearbeitet, ihn zumindest teilweise wieder in Wasserstoff, Kohlenstoffdioxid, Harnstoff und Phosphat zurückverwandelt. Je nach Stadium ihrer Zersetzung riecht eine Leiche ja entweder nach Benzin oder Kakao, nach Nagellackentferner oder Knoblauch. Aber das, was von dem einst geschätzt 15 Tonnen schweren Buckelwal zuletzt noch übrig war, das stank einfach nur zum Himmel.

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