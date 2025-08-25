Video: Caledonian
Spanien

Die Luxus-Zweitwohnungen der Superreichen

Ein Ferienapartment? Eine eigene Finca? Für manche Menschen mit Geld im Überfluss ist das nicht mehr gut genug. Der Trend geht zu „Branded Residences“.

Für Eigenheime mit Markennamen und Fünf-Sterne-Hotelservice bezahlen sie an die 30 000 Euro pro Quadratmeter.

Von Patrick Illinger
25. August 2025 | Lesezeit: 5 Min.

Oben auf dem Hügel schürfen Bagger im Schotter. Im Tal dahinter schlängelt sich die Autobahn AP-7 vorbei. Richtung Süden ist die Küste zu sehen. Aber derzeit trüben noch ein paar Kräne den Meerblick.

