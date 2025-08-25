Video: Caledonian
Spanien
Die Luxus-Zweitwohnungen der Superreichen
25. August 2025 | Lesezeit: 5 Min.
Oben auf dem Hügel schürfen Bagger im Schotter. Im Tal dahinter schlängelt sich die Autobahn AP-7 vorbei. Richtung Süden ist die Küste zu sehen. Aber derzeit trüben noch ein paar Kräne den Meerblick.