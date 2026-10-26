Der Eigensinn wohnt gleich hinter einer ramponierten Tür. Hier hängen in einem Ladenraum Rucksäcke von der Decke. So viele, dass durchs Fenster kein Licht mehr ins Geschäft dringt und auch kein Platz mehr ist für Kundschaft. Auf dem Boden stapeln sich Kisten voller Klamotten, alle noch originalverpackt, daneben Visiere von Polizeihelmen, vegane Schuhe, Sturmhauben, das „Kommunistische Programm“.