Foto: Julia Hecht
Foto: Julia Hecht

Linke Legende

„Ich soll immer Angst haben“

Hans-Georg Lindenau ist ein Fixstern der linken Berliner Szene, aus seinem zugestellten Laden in Kreuzberg verkauft der Anarchist „Revolutionsbedarf“.

Nun wurde er mutmaßlich angegriffen – von Linksextremen. Weil er ein Flugblatt gegen Judenfeindlichkeit rausgehängt hat. Doch „HG“ will sich von keiner Seite vereinnahmen lassen.

Linke Legende

„Ich soll immer Angst haben“
Foto: Julia Hecht
Foto: Julia Hecht

Hans-Georg Lindenau ist ein Fixstern der linken Berliner Szene, aus seinem zugestellten Laden in Kreuzberg verkauft der Anarchist „Revolutionsbedarf“.

Nun wurde er mutmaßlich angegriffen – von Linksextremen. Weil er ein Flugblatt gegen Judenfeindlichkeit rausgehängt hat. Doch „HG“ will sich von keiner Seite vereinnahmen lassen.

Von Constanze von Bullion (Text) und Julia Hecht (Fotos)
26. Oktober 2026 | Lesezeit: 6 Min.

Der Eigensinn wohnt gleich hinter einer ramponierten Tür. Hier hängen in einem Ladenraum Rucksäcke von der Decke. So viele, dass durchs Fenster kein Licht mehr ins Geschäft dringt und auch kein Platz mehr ist für Kundschaft. Auf dem Boden stapeln sich Kisten voller Klamotten, alle noch originalverpackt, daneben Visiere von Polizeihelmen, vegane Schuhe, Sturmhauben, das „Kommunistische Programm“.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.