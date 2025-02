Es hat gedauert, bis diese Erstarrung abgefallen ist. Bis sich überhaupt irgendein Gefühl gemeldet hat, so was wie Schmerz. Wie versteinert hat Mervat A. damals herumgesessen zwischen all den Nachbarn, die helfen wollten, zwischen Cousins und Cousinen, den fassungslosen Nichten. Tage ging das so. „Als ob ich nichts mehr gehört hätte.“ Bis sie die Füße ihrer toten Schwester gesehen hat. „Wir haben sie gewaschen.“ Sie fängt jetzt an zu weinen, schlägt die Hände vors Gesicht.