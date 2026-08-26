Foto: Imago; Bearbeitung: SZ
Foto: Imago; Bearbeitung: SZ
Foto: Imago; Portrait: Picture Alliance; Bearbeitung: SZ
Foto: Imago; Portrait: Picture Alliance; Bearbeitung: SZ

SZ-Serie „Drama am Berg“

Was geschah wirklich am 24. September 2014?

Benedikt Böhm und Sebastian Haag sind Freunde seit der Schulzeit. Als sie gemeinsam einen Rekord an der Shishapangma aufstellen wollen, stirbt Haag in einer Lawine. Jahre später kommt die Frage auf: Hat sein Kumpel über das Unglück die Wahrheit erzählt?

Foto: Imago; Bearbeitung: SZ
Foto: Imago; Bearbeitung: SZ

SZ-Serie „Drama am Berg“

Was geschah wirklich am 24. September 2014?
Foto: Imago; Portrait: Picture Alliance; Bearbeitung: SZ
Foto: Imago; Portrait: Picture Alliance; Bearbeitung: SZ

Benedikt Böhm und Sebastian Haag sind Freunde seit der Schulzeit. Als sie gemeinsam einen Rekord an der Shishapangma aufstellen wollen, stirbt Haag in einer Lawine. Jahre später kommt die Frage auf: Hat sein Kumpel über das Unglück die Wahrheit erzählt?

Von Isabel Bernstein
26. August 2026 | Lesezeit: 7 Min.

Vielleicht war der Mount Everest mit das Letzte, das Sebastian Haag in seinem Leben noch gesehen hat. Es ist der Morgen des 24. September 2014, als sich der Extrembergsteiger dem Gipfel der Shishapangma entgegenquält. Die Sonne geht auf und lässt den höchsten Berg der Erde in der Ferne leuchten, schön, majestätisch, erhaben. Das zeigen später Videoaufnahmen der Expedition. 

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.