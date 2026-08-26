Vielleicht war der Mount Everest mit das Letzte, das Sebastian Haag in seinem Leben noch gesehen hat. Es ist der Morgen des 24. September 2014, als sich der Extrembergsteiger dem Gipfel der Shishapangma entgegenquält. Die Sonne geht auf und lässt den höchsten Berg der Erde in der Ferne leuchten, schön, majestätisch, erhaben. Das zeigen später Videoaufnahmen der Expedition.