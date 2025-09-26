Foto: Chalinee Thirasupa/REUTERS
Video: Reuters
Bangkok
Plötzlich klafft ein Loch in der Stadt
26. September 2025 | Lesezeit: 3 Min.
Wie spektakulär das Nichts aussehen kann. Plötzlich fehlt die Straße, auch die Autos fehlen, die darauf fuhren, die Strommasten, die Ampeln. An ihrer Stelle klafft nun ein Loch vor dem Vajira-Krankenhaus in der Samsen Road, zentral gelegen in Bangkok, nahe dem Chao Phraya, dem Fluss, der sich wie eine Schlange durch die thailändische Hauptstadt windet.