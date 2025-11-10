Touristen sind Fluch und Segen zugleich, vor allem in den ärmeren Teilen dieser Welt. So gerät der Bau eines Aufzugsturms auf einer klitzekleinen Insel vor Bali derzeit zu einem Politikum, bei dem alle Faktoren aufeinandertreffen, die das Leben der Menschen in der Region gleichzeitig besser und schlechter machen. Internationale Investments, Geldgier, zu viele Besucher und zu wenig Strategie.