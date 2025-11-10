Foto: Australian Broadcasting Corporation/Reuters
Foto: Australian Broadcasting Corporation/Reuters
Foto: Australian Broadcasting Corporation/Reuters
Foto: Australian Broadcasting Corporation/Reuters

Bali

Ein weltberühmter Strand, verschandelt von einem Glasaufzug

Auf einer Insel vor Bali soll ein 182 Meter hoher Aussichtsturm mit Lift entstehen, fürs Fotografieren. Die Einheimischen sind empört, nun wurde der Bau gestoppt – das Panorama hat er längst zerstört. Dahinter steckt ein größerer Konflikt.

Foto: Australian Broadcasting Corporation/Reuters
Foto: Australian Broadcasting Corporation/Reuters

Bali

Ein weltberühmter Strand, verschandelt von einem Glasaufzug
Foto: Australian Broadcasting Corporation/Reuters
Foto: Australian Broadcasting Corporation/Reuters

Auf einer Insel vor Bali soll ein 182 Meter hoher Aussichtsturm mit Lift entstehen, fürs Fotografieren. Die Einheimischen sind empört, nun wurde der Bau gestoppt – das Panorama hat er längst zerstört. Dahinter steckt ein größerer Konflikt.

David Pfeifer
10. November 2025 | Lesezeit: 4 Min.

Touristen sind Fluch und Segen zugleich, vor allem in den ärmeren Teilen dieser Welt. So gerät der Bau eines Aufzugsturms auf einer klitzekleinen Insel vor Bali derzeit zu einem Politikum, bei dem alle Faktoren aufeinandertreffen, die das Leben der Menschen in der Region gleichzeitig besser und schlechter machen. Internationale Investments, Geldgier, zu viele Besucher und zu wenig Strategie.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.