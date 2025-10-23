Baby-Trump-Ballon auf seinem Jungfernflug 2018 in London.
Foto: Tolga Akmen/AFP
Im Juni 2025 als Protestfigur in Los Angeles.
Foto: Etienne Laurent/AFP
Szene von einem Frauen-Marsch 2019 in Los Angeles.
Foto: David McNew/AFP
Wer wird denn da gleich in die Luft gehen?

Der „Baby Trump Balloon“ wurde 2018 von London aus als Protestsymbol gegen den US-Präsidenten weltweit bekannt.

Nun ist er auf den „No Kings“-Protesten in den USA zu sehen. Die Geschichte einer ungewöhnlichen Karriere.

Wer wird denn da gleich in die Luft gehen?
Der „Baby Trump Balloon“ wurde 2018 von London aus als Protestsymbol gegen den US-Präsidenten weltweit bekannt.

Nun ist er auf den „No Kings“-Protesten in den USA zu sehen. Die Geschichte einer ungewöhnlichen Karriere.

Von Martin Zips
23. Oktober 2025 | Lesezeit: 4 Min.

Klar, es gibt beständigere Materialien als PVC. Marmor zum Beispiel. Aber Marmor ist eher was für Autokraten. Etwas, aus dem sich Herrscher Triumphbögen oder Ballsäle errichten lassen. Eher nichts für die, die gegen die Macht oder den Reichtum Einzelner massenweise auf die Straße gehen.

