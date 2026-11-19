Unkontaktierte Völker
Der Hunger trieb sie in die Öffentlichkeit
19. November 2026 | Lesezeit: 4 Min.
Bisher erschienen sie eher als Geister – und selbst das war schon zu viel. Von ihrer Existenz zeugen etwa ein paar Fußabdrücke im feuchten Waldboden oder eine Markierung an einem Baumstamm, mit einem scharfen Gegenstand eingeritzt. Oder benachbarte Völker erzählten von ihnen. Anfang der Woche aber standen dann rund zwanzig Angehörige des Volkes der Awá aus dem brasilianischen Regenwald auf einer Lichtung. Männer und Frauen mit Kindern auf dem Arm, manche waren unbekleidet, andere trugen einen Lendenschurz. Die Männer führten teils Speere, lange Pfeile und Bögen mit sich.