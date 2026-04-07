Fotos der Artemis-2-Mission
Die Schönheit des Mondes
Von diesen Eindrücken wird Artemis-2-Kommandant Reid Wiseman sicherlich noch lange träumen:
Die Erde drei Minuten, bevor sie am Horizont untergehen und Orion auf der Rückseite des Mondes verschwinden wird.
40 Minuten verliert die Orion-Besatzung jeglichen Kontakt zur Erde, ist allein im weiten Weltall.
Die Aufnahmen, die die Crew nach dem Umfliegen des Mondes schickt, sind gestochen scharf.
Man erkennt jeden Krater, jeden Schatten, den eine riesige Lampe zu werfen scheint - eine Lampe namens Sonne.
Um 2.35 Uhr verschwindet die Sonne komplett hinter dem Mond. Nur noch die Sonnenkorona am Mondrand ist zu sehen.
Christina Koch und Jeremy Hansen tragen eine spezielle Brille, um ihre Augen beim Anblick der Sonnenfinsternis zu schützen.