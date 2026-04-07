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Fotos der Artemis-2-Mission

Die Schönheit des Mondes

Von Isabel Bernstein und Christine Kokot
7. April 2026
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In der Nacht auf Dienstag ist Orion hinter dem Mond entlang geflogen – die Aufnahmen, die die Besatzung mitbringt, sind atemberaubend.

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Foto: NASA/via REUTERS
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Von diesen Eindrücken wird Artemis-2-Kommandant Reid Wiseman sicherlich noch lange träumen:

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Die Erde drei Minuten, bevor sie am Horizont untergehen und Orion auf der Rückseite des Mondes verschwinden wird.

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40 Minuten verliert die Orion-Besatzung jeglichen Kontakt zur Erde, ist allein im weiten Weltall.

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Die Aufnahmen, die die Crew nach dem Umfliegen des Mondes schickt, sind gestochen scharf.

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Foto: NASA/dpa
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Man erkennt jeden Krater, jeden Schatten, den eine riesige Lampe zu werfen scheint - eine Lampe namens Sonne.

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Foto: NASA/AP/dpa
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Um 2.35 Uhr verschwindet die Sonne komplett hinter dem Mond. Nur noch die Sonnenkorona am Mondrand ist zu sehen.

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Christina Koch und Jeremy Hansen tragen eine spezielle Brille, um ihre Augen beim Anblick der Sonnenfinsternis zu schützen.

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Projektteam
Bildredaktion Christine Kokot
Text Isabel Bernstein
Digitales Storytelling Christine Kokot
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