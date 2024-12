Die Vespa prägt nicht nur das Verkehrsbild in Italien, sondern ist auch in Deutschland zahlreich vertreten und nach wie vor beliebt. Eher selten sieht man dafür auf deutschen Straßen die Ape, die Biene, das wendige Lastenfahrzeug, das in Italien fleißig seine Dienste tut. Piaggio, die italienische Herstellerfirma, hat ihre Fahrzeuge liebevoll nach den beiden Insekten benannt.