Von Windsor nach Sandringham sind es gut drei Stunden mit dem Auto, das eine liegt im schicken Süden Englands, das andere im rauen Norden. Wie oft Andrew Mountbatten Windsor die Fahrt in Zukunft unternehmen wird, weiß man natürlich nicht, aber wenn es nach seinem Bruder geht, König Charles III., dann am besten nur noch ein Mal: Am Donnerstagabend teilte der Palast mit, Seine Majestät habe entschieden, den formalen Prozess einzuleiten, Andrew alle seine Titel zu entziehen, also auch den des Prinzen. Er soll fortan bei Vor- und Nachnamen genannt werden, wie ein ganz normaler Mensch, und in Sandringham wohnen, im Norden, wie zumindest viele Engländer.