Auf den ersten Blick ist wieder Normalität eingekehrt in Ahrweiler. In der Altstadt laden kleine Läden in Fachwerkhäusern zum Bummeln ein. Touristen sitzen in Cafés. Kinder spielen auf der Straße. Vor vier Jahren war das undenkbar.



So lange ist es nun her, dass die Ahr eine ganze Region überflutet, Tausende Existenzen zerstört und mehr als hundert Menschen das Leben genommen hat. Wenige Meter hinter dem Stadttor steht ein Bagger, die Kanalisation ist offen.