Christine und Michael Fröschl

... lernten sich über eine Kontaktanzeige kennen: Aufgegeben hatte sie Michael Fröschl, darauf geantwortet hat Christine, seine heutige Frau (beide 57).

Michael Fröschl: „Meine Beziehung war damals in die Brüche gegangen. Ich habe keine Zeit verschwendet und bin in der Mittagspause in die SZ-Schalterhalle gegangen und habe die Anzeige aufgegeben. Ich war gespannt, was für Antworten kommen. Es war überschaubar, aber ich habe ein wunderschönes Foto einer Frau in Mexiko bekommen, mit einem Sonnenschirm und einem Kokosdrink in der Hand, und einen ganz lieben Brief. Meine heutige Frau.“