Was wollen wir an Weihnachten kochen?

Drei Münchner Köche, drei Menüs, drei Preiskategorien: Die SZ hat Sterneköchin Sigi Schelling vom Werneckhof, Jochen Kreppel vom Der Dantler und Mun Kim vom MUN nach Inspiration für Heiligabend gefragt.

Das sind ihre Drei-Gänge-Menüs für 20, 40 oder 80 Euro pro Person.

Von Jacqueline Lang (Text) und Robert Haas (Fotos)
10. Dezember 2025 | Lesezeit: 20 Min.

Soll Weihnachten mit mehr als Würstchen und Kartoffelsalat gefeiert werden, drängt die Frage: Was kochen wir nur am 24. Dezember? Die Süddeutsche Zeitung hat drei renommierte Münchner Köchinnen und Köche um Inspiration für das Festmahl gebeten – und das in drei Preiskategorien: für etwa 20 Euro pro Person, für 40 Euro pro Person sowie für 80 Euro pro Person am Tisch. Entstanden sind so drei ganz unterschiedliche Menüs. 

