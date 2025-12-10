Soll Weihnachten mit mehr als Würstchen und Kartoffelsalat gefeiert werden, drängt die Frage: Was kochen wir nur am 24. Dezember? Die Süddeutsche Zeitung hat drei renommierte Münchner Köchinnen und Köche um Inspiration für das Festmahl gebeten – und das in drei Preiskategorien: für etwa 20 Euro pro Person, für 40 Euro pro Person sowie für 80 Euro pro Person am Tisch. Entstanden sind so drei ganz unterschiedliche Menüs.