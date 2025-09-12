Freiwillige Feuerwehr

Wieso tun die sich das an?

Wenn die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr ausrücken, wissen sie meist nicht, was auf sie zukommt.

Trotzdem hält die Jugendgruppe in Vaterstetten ein Rekordhoch an Mitgliedern.

Auf der Suche nach den Gründen dafür mit Kommandant Michael Fietz und seinem Stellvertreter Maximilian Stiller.

Von Johanna Feckl und Johannes Simon
12. September 2025 | Lesezeit: 9 Min.

Ganz schön eng ist es in dem Rettungskorb am Ende der Drehleiter. Ein Meter auf eineinhalb Meter, höchstens. Aber für diejenigen, die nicht ganz schwindelfrei sind, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, möglichst nah beieinander zu stehen. Da bleibt wenig Raum für Bewegungen, durch die man ins Stolpern geraten und über die Brüstung in die Tiefe stürzen könnte.

