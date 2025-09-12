Ganz schön eng ist es in dem Rettungskorb am Ende der Drehleiter. Ein Meter auf eineinhalb Meter, höchstens. Aber für diejenigen, die nicht ganz schwindelfrei sind, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, möglichst nah beieinander zu stehen. Da bleibt wenig Raum für Bewegungen, durch die man ins Stolpern geraten und über die Brüstung in die Tiefe stürzen könnte.