Allzu gut muss man Marian Veith gar nicht kennen, um zu spüren: Der Bursche brennt, ein hibbeliger Kerl, Typ Draufgänger. Einer, der als Lebensfreude verteilt wurde, einen extra großen Löffel genommen hat. Geduld? No way! Wer ihn ein bisschen besser kennenlernt, stellt fest: Der Mann hat so viel Trotzdem, so viel Willen, Positivität und Lebensmut in sich, dass man nur den Hut ziehen kann. Dabei sieht man ihm sein Drama gar nicht direkt an.