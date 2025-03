An diesem Donnerstag feiert die „Bike Film Tour“ Premiere in der Alten Kongresshalle. Gezeigt werden sechs Filme, in denen es zügig bergab, mit E-Power bergauf und auch mal bis nach Afrika geht. In „Transcontinental Race (TCR)“ begleitet man die 30-jährige Ultracyclerin Jana Kesenheimer beim Rennen quer durch Europa, mehr als 4000 Kilometer von Roubaix bis Istanbul. Ein Anruf bei der Protagonistin, die als Umweltpsychologin an der Uni Innsbruck arbeitet.