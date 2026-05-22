Foto: imago sportfotodienst; Imago/Horstmüller/imago/Horstmüller
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1860 bei einem Spiel gegen Neunkirchen in der Meistersaison 1965/66
1860 bei einem Spiel gegen Neunkirchen in der Meistersaison 1965/66
1860 bei einem Spiel gegen Neunkirchen in der Meistersaison 1965/66
Foto: imago sportfotodienst
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Unser Autor - auf dem Foto schon ein wenig älter als elf Jahre - beim Fußballspielen
Unser Autor - auf dem Foto schon ein wenig älter als elf Jahre - beim Fußballspielen
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60 Jahre Meisterschaft von 1860

Als eine Wolke des Glücks durchs Grünwalder Stadion schwebte

Wunder gibt es im Fußball immer wieder, nur bei Sechzig nicht. Bis auf das eine Mal vor 60 Jahren: der Gewinn der Meisterschaft. 

Unser Autor war als Kind dabei. Erinnerungen an einen denkwürdigen Tag und ein heute surreales Gefühl.

Foto: imago sportfotodienst; Imago/Horstmüller/imago/Horstmüller
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60 Jahre Meisterschaft von 1860

Als eine Wolke des Glücks durchs Grünwalder Stadion schwebte
1860 bei einem Spiel gegen Neunkirchen in der Meistersaison 1965/66
1860 bei einem Spiel gegen Neunkirchen in der Meistersaison 1965/66
1860 bei einem Spiel gegen Neunkirchen in der Meistersaison 1965/66
Foto: imago sportfotodienst
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Wunder gibt es im Fußball immer wieder, nur bei Sechzig nicht. Bis auf das eine Mal vor 60 Jahren: der Gewinn der Meisterschaft. 

Unser Autor - auf dem Foto schon ein wenig älter als elf Jahre - beim Fußballspielen
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Unser Autor - auf dem Foto schon ein wenig älter als elf Jahre - beim Fußballspielen

Unser Autor war als Kind dabei. Erinnerungen an einen denkwürdigen Tag und ein heute surreales Gefühl.

Von Wolfgang Görl
22. Mai 2026 | Lesezeit: 9 Min.

Viele Menschen, in diesem Fall ältere, wissen noch genau, wo sie am 22. November 1963 waren, dem Tag, an dem US-Präsident John F. Kennedy erschossen wurde. Ich weiß es auch. Zu Hause bei meinen Eltern. Und viele wissen, wo sie waren, als Neil Armstrong am 21. Juli 1969 als erster Mensch den Mond betrat. Ich auch. Im Wohnzimmer vorm Fernseher, wo „Mr. Apollo“ Günter Siefarth die ganze Nacht hindurch die TV-Bilder aus Houston kommentierte. 

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