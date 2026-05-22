60 Jahre Meisterschaft von 1860
Als eine Wolke des Glücks durchs Grünwalder Stadion schwebte
60 Jahre Meisterschaft von 1860
Als eine Wolke des Glücks durchs Grünwalder Stadion schwebte
22. Mai 2026 | Lesezeit: 9 Min.
Viele Menschen, in diesem Fall ältere, wissen noch genau, wo sie am 22. November 1963 waren, dem Tag, an dem US-Präsident John F. Kennedy erschossen wurde. Ich weiß es auch. Zu Hause bei meinen Eltern. Und viele wissen, wo sie waren, als Neil Armstrong am 21. Juli 1969 als erster Mensch den Mond betrat. Ich auch. Im Wohnzimmer vorm Fernseher, wo „Mr. Apollo“ Günter Siefarth die ganze Nacht hindurch die TV-Bilder aus Houston kommentierte.