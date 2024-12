Das Sorgerecht teilt sich die Kongolesin mit dem Kindsvater – eigentlich. Doch dieser stecke gerade selbst in finanziellen Schwierigkeiten, sagt sie, deshalb seien die gemeinsamen Kinder, alle drei hier in Deutschland geboren, nun komplett zu ihr gezogen. Der Unterhalt für sie bleibe aber manchmal aus. Die Beziehung zu ihrem Ex ist stark belastet, vor einigen Jahren musste sie im Frauenhaus Zuflucht suchen.

Doch darüber will sie jetzt gar nicht reden. Sie sitzt auf der Couch in ihrer Wohnung, über die sie eine löchrige Decke gelegt hat. Gegenüber steht ein alter Fernseher, ein Drucker. Gleich daneben die Küchenzeile, der Herd ist sichtbar außer Gefecht, die Spülmaschine sieht aus wie ein Museumsstück. Malonga schaut auf ihr Hab und Gut und sagt nur: „Alles hier ist kaputt.“ Doch auch darüber will sie nicht reden. Nicht über den laut brummenden Kühlschrank im Abstellraum, der vermutlich viel zu viel Strom frisst. Und auch nicht über ihre abgewetzten Schlappen. Was ihr wirklich Sorgen bereitet, sind ihre Kinder.

„Die Kinder haben keinen Platz, um ihre Hausaufgaben zu machen“, sagt sie. Entweder sie machen sie im Bett oder auf der Couch. Außerdem teilen sie sich zu dritt ein kleines Zimmer, „schwierig“, sagt Malonga, „manchmal auch eine Katastrophe“. Die drei Kinder schauen sich verstohlen an, während die Mutter das sagt. Es wäre für die Elfjährige eigentlich wichtig, einen Raum für sich zu haben, findet die Mutter.

Zur Kirche schaffe sie es nur selten, wegen der Schichten am Wochenende.

Die beiden älteren Jungs teilen sich ein Doppelbett, die kleine Schwester schläft im Bett daneben. Die Matratzen haben längst ausgedient. Kürzlich kam eine Nachricht von der Schule der kleinen Tochter: Alle Kinder müssten sich bitte Tablets besorgen. „Aber woher soll ich das Geld nehmen?“, fragt Malonga.

Sie weiß, dass sie einen besser bezahlten Job braucht. Schreibt Bewerbungen für eine Ausbildung in der Pflege, mit der richtigen Qualifikation könnte sie im Beruf aufsteigen, das ist ihre Hoffnung. „Wir kämpfen noch“, sagt sie mit einem leicht ironischen Lächeln im Gesicht. Ihr Glaube an Gott, sagt Malonga, helfe ihr. Zur Kirche schaffe sie es aber leider nicht mehr so häufig, wegen der Schichten am Wochenende.

Sie öffnet auf ihrem Handy die Bank-App, um nachzuschauen, wie viel monatlich an Miete und Stromkosten abgeht. Dabei weiß sie es doch genau. Dann sagt sie noch, der Stress setze ihr zu, sie verschränkt die Arme, zieht ihren Cardigan enger um den Körper.

Ein Leben in prekären Verhältnissen schränkt die Handlungsmöglichkeiten ein. Das belegten mehrere Studien, so Soziologe Fabian Pfeffer. Zum Beispiel lebten viele Betroffene in kürzeren Planungszeiträumen, hätten sozusagen notwendigerweise kleinere Zeithorizonte. Weil das Geld für langfristige Pläne sowieso niemals ausreicht.

Armut sei im öffentlichen Raum tendenziell leichter wahrnehmbar als Reichtum, sagt Pfeffer. Wenn etwa die Obdachlosigkeit zunimmt, merke die Gesellschaft das schnell. Wenn dagegen der Wert der geerbten Immobilie von ohnehin Wohlhabenden steigt, sei das weniger offensichtlich. „Das macht es schwer, Armut richtig zu verstehen und einzuordnen. Wir betrachten sie als ein vom Reichtum getrenntes Phänomen. Dabei gehören die beiden zusammen.“

Pfeffer zufolge ist es nicht ausreichend, bei der Betrachtung von Ungleichheit nur auf das Einkommen zu achten. Das Vermögen sei eine in Deutschland vernachlässigte Komponente und „eine ganz andere Dimension der Ungleichheit“. Dabei sei die ungleiche Verteilung von Vermögen in Deutschland eine der stärksten weltweit – und habe in den vergangenen Jahren zugenommen. Deshalb plädiert Pfeffer für die Wiedereinführung der Vermögensteuer und bereitet Studien vor, um die gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen davon aufzuzeigen.

„Wollen wir eine Gesellschaft sein, die Armut produziert oder eine, die Armut bekämpft?“

Eine Entwicklung macht Pfeffer besonders Sorgen, und diese sei im Kontext der steigenden Armut zu sehen: „Der Frust in unserer Gesellschaft nimmt zu. Betroffene in Armut und die gesellschaftliche Mitte werden gegeneinander ausgespielt. Das führt zu steigender Spaltung.“ Darauf weisen auch die Autoren des Verteilungsberichts vom WSI hin. „Reduzierte Teilhabe, Misstrauen in staatliche Institutionen und Verzicht auf politische Partizipation könnten in einen hoch problematischen Kreislauf münden“, steht da.

Laut einer Befragung des Statistischen Bundesamts von 2023 stimmen unter den Menschen in Armut und mit prekären Einkommen über ein Drittel folgender Aussage zu: „Die regierenden Parteien betrügen das Volk“. Bei der oberen Mitte zeigte nur etwas mehr als ein Viertel Zustimmung.

Pfeffer sagt, man sollte nicht über Arme, sondern über Armut sprechen. Das stelle klar, dass Armut ein strukturelles Phänomen sei: „Die Art und Weise, wie wir darüber sprechen, entscheidet, wo wir das Problem und die Lösung sehen.“ Es existierten starke Narrative, die den Armen die Schuld für ihre Armut zuschrieben. Aus Pfeffers Sicht ist es wichtig, diesen Narrativen entgegenzutreten. Nicht die persönlichen Lebensentscheidungen der Menschen seien der ursprüngliche Grund, sondern die gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen. Die Frage sei: „Wollen wir eine Gesellschaft sein, die Armut produziert oder eine, die Armut bekämpft?“

Die 18-jährige Dalia Hamad beginnt im kommenden Jahr eine Ausbildung zur Erzieherin. Gerade macht sie ein sogenanntes Einführungsjahr, das bereits gering vergütet wird. Sie hat Lust auf die Arbeit. „Die Kinder lieben mich, das gibt mir viel Energie“, sagt sie.

Es ist eine gute Perspektive für sie. Sie weiß, wie dringend Erzieherinnen gebraucht werden. Aber auch, dass sie dadurch mit ihrem zusätzlichen Gehalt zur Familienkasse beitragen kann. Sie wird damit auch zu einer Miternährerin, kann mit für ihre kleinen Geschwister sorgen – und sich auch ab zu etwas Kleines gönnen, vielleicht. Von einer eigenen Wohnung will sie gar nicht erst anfangen zu träumen. Ein eigenes Zimmer? „Mal schauen.“