Ein paar glückliche Tage am Strand

Als Natalia C. mit ihrem Sohn und ihrer Mutter 2022 vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine floh, häuften sich die Anfälle des Sohnes – der 18-jährige Bohdan lebt mit einer Autismus-Spektrums-Störung (ASS), hat verschiedene Entwicklungsstörungen sowie Epilepsie.

Viele Arztbesuche waren notwendig, um die richtigen Medikamente zu finden. Eine Belastungsprobe in einem Land, in dem die Familie zwar sicher vor dem Krieg war, zugleich aber auch ein völlig neues Umfeld vorfand. In dem sie die Sprache nicht verstand. In einer Unterkunft für Geflüchtete lebte, die den Bedürfnissen eines schwerbehinderten Jugendlichen nicht gerecht war.

Während es die Großmutter nach Polen zog, leben Mutter und Sohn mittlerweile in einer Zwei-Zimmerwohnung. Die 44-Jährige pflegt Bohdan und hat die gesetzliche Betreuung übernommen. Daneben verbessert sie ihr Deutsch in einem Sprachkurs und engagiert sich ehrenamtlich in einem Verein für russischsprachige Familien, in denen Kinder mit einer Beeinträchtigung leben. Unter anderem koordiniert sie dort eine bayernweite Selbsthilfegruppe.

In ihrer alten Heimat machte die Familie einmal im Jahr Urlaub am Strand, vor allem für den Sohn war das eine fröhliche Zeit. Zu gerne würden die beiden endlich wieder Meereswind spüren und Salzwasser riechen. Doch mit dem, was von Bürgergeld, Grundsicherung und Pflegegeld übrig bleibt, blieb das bislang ein Traum.