Und da wäre ein Ausflug zu einer Kegelbahn in der Nähe eine große Sache. Einfach mal etwas anderes, was sonst organisatorisch und auch finanziell gar nicht drin ist. Renate Bauer hat registriert, dass einige passionierte Kegler unter den Bewohnern sind. Sie würde gerne eine gemischte Gruppe zusammenstellen und mit dieser an einem Nachmittag losziehen. Die Bewohner seien ganz unterschiedlich, auch im Alter, sagt sie, man könnte die Leute mal in einer neuen Konstellation zusammenbringen. Die Bewohner der Wohngruppen seien das ganze Jahr unter sich. Sie würde das gerne mal aufbrechen.

Und nach dem Kegeln könnte, so wie es andere in ihrer Freizeit auch machen, die vielleicht zwölfköpfige Gruppe noch zum Essen einkehren. Das würde den Ausflug abrunden. Was so unspektakulär klingt, benötigt einiges an Vorbereitung und Aufwand. Es müsste Personal abgestellt werden, und Großraumtaxis müssten die Bewohner zum Kegeln und wieder nach Hause bringen. Das könnte der Hilfsfonds der „Guten Werke“ der Süddeutschen Zeitung finanzieren.