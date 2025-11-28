Thomas, 44: „Meine Eltern sind beide über 70 – und seit Kurzem pflegebedürftig. Pflegegrad 4 und 5, also die zwei höchsten. Bei beiden kommt eine Demenz hinzu, bei meiner Mutter ist sie schon so weit fortgeschritten, dass es Tage gibt, an denen sie mich nicht als ihren Sohn erkennt.

Sie bekommen eine Rente, doch die reicht nicht aus, um für die Pflege aufzukommen und das, was sie zum Leben brauchen. Obwohl sie 45 Jahre lang arbeiten gegangen sind. Was erst recht nicht geht: davon einen Platz in einer Pflegeeinrichtung zu finanzieren. In München kostet so etwas über 4000 Euro. Wir haben das durchgerechnet: Trotz der Rente meiner Eltern und der hohen Pflegegrade würden da noch 1300 übrig bleiben, die bezahlt werden müssen. Pro Person.

So viel Geld habe ich nicht – ich kann im Moment aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten und bekomme Grundsicherung. In so einer Situation ist eine solche Summe natürlich erst recht völlig utopisch. Aber auch wenn jemand in Vollzeit arbeiten geht: 2600 Euro, einfach so jeden Monat zusätzlich an Ausgaben, ich glaub’ nicht, dass das machbar ist.

Deshalb leben meine Eltern weiterhin zu Hause, ein ambulanter Pflegedienst kümmert sich um die Pflege, ich komme spätestens alle zwei Tage vorbei und kümmere mich um alles andere, was der Pflegedienst nicht macht. Essen, dass alles sauber ist, solche Sachen. Und ich gebe meinen Eltern so viel Geld dazu, wie ich kann.

120 Euro bleiben mir selbst im Monat übrig. In meiner Situation bin ich zwar gesetzlich nicht verpflichtet, mich an den Pflegekosten meiner Eltern zu beteiligen. Aber es sind doch meine Eltern, natürlich mache ich das.

Ab und zu gehe ich in eine der vielen Kantinen in München, da ist das Essen relativ günstig. Oder meine engsten Freunde laden mich mal zu etwas ein. Oder es gibt dann halt eben einfach mal weniger zu essen. Aber ich möchte mich nicht beschweren, ich komme ja schließlich über die Runden.“