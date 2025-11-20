Foto: Omar Albaw/Middle East Images/Imago
Foto: Youssef Badawi/EPA/dpa
Video: Mohamad Alkhalaf
Jüdisches Leben in Syrien

„Juden? Wir waren einfach Kinder“

Vor langer Zeit wurden Juden aus Syrien vertrieben, auch weil der Islam politisch instrumentalisiert wurde.

Wer hat das gestürzte Regime überdauert? Über die Suche eines Münchner Muslims nach den letzten jüdischen Syrern.

Von Mohamad Alkhalaf, Damaskus
20. November 2025 | Lesezeit: 8 Min.

Ahmeds Frisur sitzt wie das Hemd, unter dem Ärmelknopf blitzt eine Uhr hervor. Ein gepflegter Mann, der in dieser Ruine auffällt, weil das einfach nicht zusammenpasst. Aber doch nicht, weil er Muslim ist, oder?

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.