Foto: Omar Albaw/Middle East Images/Imago
Foto: Omar Albaw/Middle East Images/Imago
Foto: Youssef Badawi/EPA/dpa
Foto: Youssef Badawi/EPA/dpa
Video: Mohamad Alkhalaf
Video: Mohamad Alkhalaf
Jüdisches Leben in Syrien
„Juden? Wir waren einfach Kinder“
Foto: Omar Albaw/Middle East Images/Imago
Foto: Omar Albaw/Middle East Images/Imago
Jüdisches Leben in Syrien
„Juden? Wir waren einfach Kinder“
Foto: Youssef Badawi/EPA/dpa
Foto: Youssef Badawi/EPA/dpa
Video: Mohamad Alkhalaf
Video: Mohamad Alkhalaf
20. November 2025 | Lesezeit: 8 Min.
Ahmeds Frisur sitzt wie das Hemd, unter dem Ärmelknopf blitzt eine Uhr hervor. Ein gepflegter Mann, der in dieser Ruine auffällt, weil das einfach nicht zusammenpasst. Aber doch nicht, weil er Muslim ist, oder?