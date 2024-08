Es gibt ein Licht

Ich hatte all das verlassen, gar die Erinnerung verblasst. Elf Jahre ist das alles her. Die Todesangst, der Abschied, die Flucht und irgendwann die Ankunft. Und nun ist da wieder dieser Geruch. Dieses Haus, dieser Garten, die Olivenbäume meiner Eltern. Mein einstiges Zuhause in Raqqa, wo ich mich als Bub im Schatten der Olivenbäume von der Sonne ausruhte. Größer als einst stehen sie nun da und duften vor sich hin, als wäre nichts passiert in all der Zeit.