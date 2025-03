Zurück nach Damaskus, ins Zentrum von Tod und Schmerz, was es mehr als fünf Jahrzehnte war. Und jetzt? Warum tue ich mir das an? Jahrelang haben mich Albträume begleitet, in denen ich wieder in einem der dortigen Kerker landete, die viele meiner Landsleute von einst nie wieder verlassen haben. Wie oft bin ich in München schweißgebadet aufgewacht, dankbar, dass es diesmal nur ein Traum war?