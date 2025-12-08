Video: Mohamad Alkhalaf
Syrer in München

„Der Wiederaufbau ist schwerer als die Befreiung“

Ein Jahr nach dem Sturz des Assad-Regimes versammeln sich 3000 Menschen am Denkmal der Weißen Rose in München.

Begegnungen mit Exil-Syrern, die ihr einstiges Heimatland vor noch größeren Herausforderungen sehen.

Von Mohamad Alkhalaf
8. Dezember 2025 | Lesezeit: 4 Min.

Jedes Leben ist eine ganz eigene Geschichte, eine davon stammt von Rayan Mohi El-Din, mit 16 Jahren eine der Jüngsten bei diesem historischen Tag. Das Haus ihrer Familie ist zerbombt, dann wurde sie selbst von einer Rakete verletzt. Und dann kam auch noch das Erdbeben. 

