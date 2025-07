Sieben Komma fünf Milliarden. In Zahlen: 7 500 000 000 Euro Schulden wird die Stadt München am Ende dieses Jahres voraussichtlich angehäuft haben. Im Dezember 2019, also am Ende der Amtsperiode der Koalition aus CSU und SPD, waren es noch 636 Millionen Euro. München baut seit Jahren praktisch jede Schule, jede Wohnung, jede Brücke auf Pump.