Sexuelle Übergriffe

Wenn der Kumpel zum Täter wird

Sexuelle Übergriffe gehen hauptsächlich von Männern aus – und viele Täter werden von ihren Freunden geschützt. Liegt es an Überforderung, Scham oder Ignoranz?

Sexuelle Übergriffe

Wenn der Kumpel zum Täter wird
Sexuelle Übergriffe gehen hauptsächlich von Männern aus – und viele Täter werden von ihren Freunden geschützt. Liegt es an Überforderung, Scham oder Ignoranz?

Von Kari Egeling und Nicole Salowa
24. November 2025 | Lesezeit: 9 Min.

Ben und Alex kennen sich seit 23 Jahren. Befreundet sind sie seit dem Kindergarten. Ben selbst beschreibt ihre Beziehung als „typische Jungsfreundschaft“ – verbunden waren sie eher durch gemeinsame Hobbys wie das gemeinsame Spielen im Fußballverein im Westen von München. Eine intime, emotionale Nähe gab es nicht. Es war eher eine oberflächliche, aber treue Freundschaft. Bis vor fünf Jahren alles zerbrach.

