Ben und Alex kennen sich seit 23 Jahren. Befreundet sind sie seit dem Kindergarten. Ben selbst beschreibt ihre Beziehung als „typische Jungsfreundschaft“ – verbunden waren sie eher durch gemeinsame Hobbys wie das gemeinsame Spielen im Fußballverein im Westen von München. Eine intime, emotionale Nähe gab es nicht. Es war eher eine oberflächliche, aber treue Freundschaft. Bis vor fünf Jahren alles zerbrach.