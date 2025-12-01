Video: Getty
Sexuelle Übergriffe

„Als Frau bist du nirgendwo sicher"

Catcalling, Anmache, Gewalt: Fünf junge Frauen aus München erzählen, wie sich ständige Unsicherheit anfühlt, was sie nachts auf dem Weg nach Hause erleben – und was sich ändern muss.

Sexuelle Übergriffe

„Als Frau bist du nirgendwo sicher“
Catcalling, Anmache, Gewalt: Fünf junge Frauen aus München erzählen, wie sich ständige Unsicherheit anfühlt, was sie nachts auf dem Weg nach Hause erleben – und was sich ändern muss.

Von Irem Özkalgay und Leonie Schulz
1. Dezember 2025 | Lesezeit: 9 Min.

Die leere U-Bahn rattert kurz nach Mitternacht über die Schienen. Eine junge Frau ist auf dem Nachhauseweg. Ihr gegenüber: ein Mann – ein Rest Alkohol in seinem Atem, Rauch hängt in seiner Jacke. In der Spiegelung im Fenster erkennt Selin, dass seine Augen an ihr kleben. Ihre Füße tappen nervös auf dem klebrigen Bahnboden. Er sagt nichts. Noch nicht. Aber sie kennt den Ablauf: Erst das Starren, dann vielleicht ein Lallen, ein Satz, der nicht nach einer Antwort fragt. Jedes Mal hofft sie, dass heute nicht der Tag ist, an dem wirklich etwas passiert.

