Ozan schaut ins Leere. Sein Blick wirkt wie eingefroren. Nicht mehr so suchend, so aktiv wie zu Beginn des Gesprächs. Seine Aufmerksamkeit ist nach innen gerichtet. Er blickt zur Seite. So, als wolle er der Erinnerung ausweichen. Der Erinnerung an einen Abend vor fünf Jahren. Als er dann von diesem Clubbesuch redet, wirkt er gefasst. „Sie hat mich angetanzt. Ich habe ihr da schon gesagt, ich möchte das nicht. Ich habe eigentlich deutlich Nein signalisiert. Und irgendwann hat sie mir dann tatsächlich einfach in den Schritt gefasst.“