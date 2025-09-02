Foto: Johannes Simon
Video: Hanna Hocker
Video: Corinna Koch
Techno-Duo „Schrotthagen“
„Die Leute haben gedacht, was ist das für ein komisches Pärchen?“
2. September 2025 | Lesezeit: 8 Min.
Auf dem Tiktok-Video zu sehen ist Dieter Schleip, kurze graue Haare, schwarze Brille, wie er gebeugt vor seinem Rechner sitzt. Er scheint nicht zu bemerken, dass er gefilmt wird. Aus den Lautsprechern dröhnen elektronische Beats. Schleip aber schaut stoisch auf den Bildschirm, verzieht keine Miene. Über ihm steht auf Englisch die Überschrift: Dein 60-jähriger Studiopartner produziert besseren Techno als Du.