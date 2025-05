Die grau melierten Koteletten reichen bis zum Kinn. Am Hals sind Narben zu sehen, an beiden Seiten eine, jeweils eine Handspanne groß. Vor zwei Jahren wurde bei Thomas Lindner Zungenkrebs diagnostiziert. Bei der Operation wurde das Karzinom herausgeschnitten. 44 von 80 Lymphknoten wurden entfernt. Chemotherapie, Bestrahlung, das ganze Programm. Thomas Lindner hat den Krebs überlebt. Aber die Krankheit hat Narben hinterlassen. Nicht nur am Hals. Auch auf seinen Stimmbändern.