Es war einmal eine Zeit, da der Fahrradgott sich einen Ort nach der Lust seines Herzens basteln durfte, und siehe, er schuf das Peking der 1980er-Jahre: eine Stadt so flach wie ein Pfannkuchen, so trocken wie die nahe Wüste Gobi und mit Fahrradwegen so breit wie in Deutschland nur die A5 zwischen Frankfurt und Darmstadt.