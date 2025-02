Das neueste Kapitel des Pumuckl führt in eine Münchner Schreinerei, wo die Hobelspäne zu einem Haufen gekehrt in einer Ecke ruhen, der Leimtopf im Regal steht und daneben eine kleine Hobelbank, so voll gepackt mit Werkzeug und Holz, dass sie kaum mehr zu erkennen ist. Vor dieser Hobelbank steht Alfred Putz, Schreinermeister Putz um genau zu sein, der hier seit bald 50 Jahren drechselt, sägt und bisweilen auch leimt. Etwa damals, 1981, als die Tür der Schreinerei aufging und ein Kunde hereinspazierte. Seine Bestellung: das Kobolds-Mobiliar für die Pumuckl-Serien.