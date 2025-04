Auf dem Edeka-Parkplatz neben der vierspurigen Ottobrunner Straße in Perlach steht ein großer Mann mit einem schulterhohen Holzstock in der Hand und wartet. Wo sich der Stab am oberen Ende aufgabelt wie eine Wünschelrute, verdecken zwei dicke weiße Fixierpflaster alte Bruchstellen. Der Mann ist soeben an der Haltestelle Weddigenstraße aus dem 55er-Bus gestiegen und überquert die dicht befahrene Ausfallstraße in Richtung der Hochhäuser.