Es ist für das Münchner Stadtbild das wohl bedeutendste Neubauprojekt seit Jahrzehnten: Zwei Türme von 155 Metern Höhe will ein privater Investor direkt an der zentralen Bahnachse auf dem Grundstück der Paketposthalle bauen. Die Zwillingstürme würden die höchsten Gebäude Münchens – in einer Stadt, in der Hochhäuser jenseits der 100 Meter immer ein Politikum sind.