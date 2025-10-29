München

So könnte die Paketposthalle mal aussehen

Die 155-Meter-Wolkenkratzer an der Paketposthalle werden die Stadt prägen. Was genau geplant ist und warum es deswegen so viel Ärger gibt - eine Erkundung des Areals in 3D-Animationen.

Von Elisa von Grafenstein, Julian Hosse und Sebastian Krass
28. November 2025 | Lesezeit: 6 Min.

Es ist für das Münchner Stadtbild das wohl bedeutendste Neubauprojekt seit Jahrzehnten: Zwei Türme von 155 Metern Höhe will ein privater Investor direkt an der zentralen Bahnachse auf dem Grundstück der Paketposthalle bauen. Die Zwillingstürme würden die höchsten Gebäude Münchens – in einer Stadt, in der Hochhäuser jenseits der 100 Meter immer ein Politikum sind

