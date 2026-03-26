Früher hätte man an Ostern wohl nur opulent gefrühstückt, heute wird gebruncht, jede und jeder bringt etwas mit. Nur was? Avocadotoast oder Porridge, das wird auf Dauer doch ein bisschen langweilig. Die Süddeutsche Zeitung hat deshalb bei Köchinnen und Köchen, einer Barkeeperin und einer Konditorin nachgefragt, was sie empfehlen können für einen originellen Brunch – ohne allzu viele Zutaten und vor allem: ohne allzu viel Aufwand.