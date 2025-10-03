Foto: SvenSimon; SvenSimon/ Peter Kneffel
Foto: SvenSimon; SvenSimon/ Peter Kneffel
Foto: SvenSimon; SvenSimon/ Peter Kneffel
Foto: SvenSimon; SvenSimon/ Peter Kneffel
Fest der Massen
Foto: SvenSimon; SvenSimon/ Peter Kneffel
Foto: SvenSimon; SvenSimon/ Peter Kneffel
Fest der Massen
Foto: SvenSimon; SvenSimon/ Peter Kneffel
Foto: SvenSimon; SvenSimon/ Peter Kneffel
3. Oktober 2025 | Lesezeit: 7 Min.
Das nächste Wiesn-Wochenende steht an, die Wettervorhersage verspricht zumindest für Freitag und Sonntag viele Sonnenstunden. Die Frage, die sich damit fast unweigerlich stellt: Kann sich eine Situation wie am vergangenen Samstag wiederholen?