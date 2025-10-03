Foto: SvenSimon; SvenSimon/ Peter Kneffel
Foto: SvenSimon; SvenSimon/ Peter Kneffel
Foto: SvenSimon; SvenSimon/ Peter Kneffel
Foto: SvenSimon; SvenSimon/ Peter Kneffel

Fest der Massen

Sperrung, irreführende Durchsagen, Menschen in Panik: Die Daten eines Mobilfunkanbieters zeigen, dass am Samstag deutlich mehr Besucher auf der Wiesn waren als bislang bekannt. Eine Rekonstruktion des Ansturms und ein Ausblick auf dieses Wochenende.

Foto: SvenSimon; SvenSimon/ Peter Kneffel
Foto: SvenSimon; SvenSimon/ Peter Kneffel
Fest der Massen
Foto: SvenSimon; SvenSimon/ Peter Kneffel
Foto: SvenSimon; SvenSimon/ Peter Kneffel

Sperrung, irreführende Durchsagen, Menschen in Panik: Die Daten eines Mobilfunkanbieters zeigen, dass am Samstag deutlich mehr Besucher auf der Wiesn waren als bislang bekannt. Eine Rekonstruktion des Ansturms und ein Ausblick auf dieses Wochenende.

Von Felicitas Kock und Nadja Tausche
3. Oktober 2025 | Lesezeit: 7 Min.

Das nächste Wiesn-Wochenende steht an, die Wettervorhersage verspricht zumindest für Freitag und Sonntag viele Sonnenstunden. Die Frage, die sich damit fast unweigerlich stellt: Kann sich eine Situation wie am vergangenen Samstag wiederholen?

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.