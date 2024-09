„Im vergangenen Jahr lebte ich noch in Berlin, wollte aber mit meiner Freundin Lisa aufs Oktoberfest. Dafür suchte ich lange nach einem Dirndl, nicht zu teuer, nicht zu kurz, ohne Schnüre, um nicht als „Preuße“ abgestempelt zu werden. Nach langer Suche fand ich eines secondhand. Auf der Wiesn bekam Lisa zufällig durch Freunde von Freunden Bändchen für die Bräurosl. Wir fühlten uns unbesiegbar, waren elektrisiert von den Menschen, der Musik, der guten Laune. Ein Kerl hat mich einfach zum Tanzen aufgefordert. Eigentlich ungewöhnlich für das Oktoberfest, normalerweise wird man da gestört von schubsenden Menschen oder der Bedienung. Aber wir tanzten zweimal zusammen, dann musste ich kurz haltmachen, da er mich so durch die Luft wirbelte.

Wir unterhielten uns kurz, ich konnte jedoch kaum etwas verstehen bei der lauten Musik und mein Hörvermögen war eh schon vom Bier getrübt. Was ich verstand: dass er Johannes heißt und sein Vater ihm die Firma überlassen hat. Typisch Münchner, dachte ich. Er hielt mir sein Handy mit einem QR-Code hin und meinte, meld dich mal! Und ich dachte nur, nein, nein, nein, das will ich doch gar nicht. Jetzt muss ich mich bei dem melden. Eigentlich wollte ich lieber meine Nummer rausgeben, soll sich doch der Mann rühren.



Lisa und ich zogen weiter, aber später im Taxi meinte sie: „Anne, jetzt schreib halt mal dem Typen. Du kannst doch zu ihm heute Nacht.“ So bin ich aber nicht, ich wollte kein One-Night-Stand. Aber sie entriss mir mein Telefon, rief Johannes an, der zum Glück nicht abnahm. Am nächsten Tag wachte ich auf mit einer Nachricht von ihm. „Hast du angerufen? Bin schon daheim.“ Ich behauptete, es sei ein Hosentaschen- bzw. Dirndl-Anruf gewesen, am nächsten Tag reiste ich sowieso zurück.

Trotzdem schrieb ab und zu dieser Johannes. Dafür, dass wir nur ein paar Sätze gewechselt hatten, hatten wir relativ viel Kontakt. Seine witzige Art gefiel mir, aber ich war ja in Berlin. Doch in einer Partynacht schrieb ich ihm wehmütig, ich wisse ja, dass wir ewig weit entfernt wohnten und es sich für einen Kaffee nicht lohne. Da fragte er mich einfach, ob ich mit ihm in den Urlaub fahren möchte, 48 Stunden in einem Wellness-Hotel in Österreich. Mein Vater meinte, Anne sei einfach du – Liebe ist immer ein Risiko.

Auf der Fahrt zum Hotel war ich so nervös wie noch nie bei Dates. Wir verstanden uns genauso wie in unseren Chats, 48 Stunden waren uns fast zu wenig. Ich saß am Sonntag wieder im Zug zurück und wusste, jetzt hat Berlin ein Ende. Inzwischen wohnen wir zusammen im Süden von München. Und fast ein Jahr nach der Wiesn sagte mir Johannes: „Ich dachte, weil du so ein gutes Dirndl anhattest, dass du von hier bist. Sonst hätte ich dich damals nie angesprochen.“