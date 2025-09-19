OKTOBERFEST 2025
Welcher Wiesn-Typ sind Sie?
OKTOBERFEST 2025
Welcher Wiesn-Typ sind Sie?
19. September 2025
Die Massen trinken nun wieder ihre Mass. Doch das Oktoberfest ist weit mehr als ein großes Besäufnis. Die Millionen, die in den zwei Wochen auf die Theresienwiese strömen, unterscheiden sich gewaltig und kommen mit ganz unterschiedlichen Zielen. Machen Sie den SZ-Wiesn-Test - und wir sagen Ihnen, welcher Wiesn-Typ Sie sind, wie ein perfekter Tag für Sie abläuft und wie Sie als Wiesn-Wolpertinger aussehen.
Trägt Ihr Wolpertinger Tracht? In welchem Fahrgeschäft sitzt er? Und welches Souvenir nimmt er mit nach Hause? Das Ergebnis des Wiesn-Tests können Sie auf Social Media teilen.
Projektteam
Text Anna-Maria Salmen, Christian Helten, Lisa Sonnabend
Entwicklung Dominik Wierl
Digitales Design Joana Hahn, Dominik Wierl
Redaktion Katja Schnitzler
Testing Malte Hornbergs