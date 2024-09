„Nur sieben Mass auf einmal, da würde ich nicht fertig werden“

Eine Million Besucherinnen und Besucher strömten zum Auftakt auf das Oktoberfest, schätzt die Stadt. So viele wie selten. Das bedeutet für die Kellnerinnen und Kellner auf dem Oktoberfest: Sie haben viele Krüge zu tragen und manchmal auch Launen zu ertragen. Wie geht es ihnen nach den ersten Wiesntagen? Was ist anders als sonst? Und warum tun sie sich das alles eigentlich jedes Jahr wieder an?